مؤمن السقاف يزور مؤسسة "14 أكتوبر" ويؤكد دعم الإعلام الجنوبي

يزيد بن سلمان - شبوة -

أجرى الأستاذ مؤمن السقاف، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس في العاصمة عدن، زيارة إلى مؤسسة "14 أكتوبر" للصحافة والطباعة والنشر، في إطار تعزيز الشراكة مع المؤسسات الإعلامية الوطنية.

والتقى السقاف خلال الزيارة برئيس مجلس إدارة المؤسسة، الأستاذ محمد باشراحيل، حيث جرى مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالإعلام وسبل تطوير التعاون بين المؤسسة والمجلس الانتقالي، بما يخدم قضية الجنوب ويسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي.

كما شهد اللقاء، الذي حضره نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس التحرير، الأستاذ الحامد عوض الحامد، استعراضًا للتحديثات الجارية في المؤسسة والصحيفة، شاملة الجوانب الإعلامية والطباعة التجارية، إلى جانب مناقشة قضايا ثقافية وسياحية وتنموية تهم العاصمة عدن والمجتمع المحلي.

وأكد السقاف في حديثه على أهمية الدور التاريخي الذي تمثله مؤسسة "14 أكتوبر" كمنبر إعلامي وطني، مشدداً على دعم المجلس لكل الجهود الرامية إلى ترسيخ إعلام جنوبي حر وهادف، قادر على مواكبة المستجدات ونقل هموم المواطنين بمهنية وموضوعية.

كما أثنى السقاف على الكوادر الصحفية المتميزة التي تحتضنها المؤسسة، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الجهود الإعلامية لمواجهة التحديات المختلفة، ومشيراً إلى إمكانية التعاون والاستفادة من خبرات المؤسسة وطاقمها المؤهل.

من جهته، رحب الأستاذ محمد باشراحيل بزيارة السقاف، معبراً عن تقديره لاهتمام قيادة المجلس الانتقالي بالإعلام ودعمه، ومؤكداً التزام المؤسسة بمواصلة أداء رسالتها الإعلامية بمهنية وشفافية، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات بما يخدم قضايا الوطن والمجتمع.