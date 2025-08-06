سجل الريال اليمني استقرار جديد أمام الريال السعودي والدولار الأمريكي وبقية العملات الأجنبية وذلك لليوم الرابع على التوالي، وذلك بالتزامن مع جهود مكثفة من الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني للحفاظ على هذا الاستقرار من خلال فرض رقابة صارمة على الأسواق والمضاربين وشركات الصرافة غير المرخصة، وفي هذا المقال سوف نرصد لكم سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الأربعاء 6 أغسطس في بنك الكريمي الذي يعد أحد أكبر المنشآت المصرفية في اليمن.

مباشر الآن من بنك الكريمي.. سعر صرف الريال اليمني أمام السعودي والدولار مساء اليوم الأربعاء 6 أغسطس

كثفت الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني جهودهما لضبط الأسواق والمضاربين بالعملة والحد من تدهور سعر الصرف وتعزيز التعافي الاقتصادي وخفض أسعار السلع والخدمات، وقد أثمرت هذه الجهود عن استقرار سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي والدولار الأمريكي مساء اليوم الأربعاء في بنك الكريمي وذلك على النحو التالي:

• الدولار الأمريكي:

- سعر الشراء: 1617 ريال يمني.

- سعر البيع: 1632 ريال يمني.

• الريال السعودي:

- سعر الشراء: 425 يمني.

- سعر البيع: 428 ريال يمني.