شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح نادي رجال الٲعمال في عدن.. ملتقى اقتصادي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افتتاح نادي رجال الٲعمال في عدن.. ملتقى اقتصادي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

افتتح وزيرا الصناعة والتجارة، محمد الأشول، والشباب والرياضة، نايف البكري، اليوم الأربعاء، المعرض الأول لشركات أعضاء نادي رجال الأعمال (BC EXPO)، والذي يستضيفه الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الشيخ عثمان في محافظة عدن. ويشهد المعرض مشاركة واسعة من أكثر من 33 شركة ومؤسسة من مختلف القطاعات الاقتصادية.



وقام الوزيران بجولة في أجنحة المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، ويضم شركات متخصصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والكهرباء، والبنوك، والسياحة، والتقنية، والصناعات، والمواد الغذائية.



وخلال الافتتاح، أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول على أهمية هذه المعارض كفرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون، مشدداً على ضرورة خلق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في اليمن.

ودعا الأشول رؤوس الأموال اليمنية في الخارج إلى الاستثمار في عدن، مشيدًا بجهود نادي رجال الأعمال في تنظيم هذا الحدث الذي يمثل مساحة مناسبة للشركات للتواصل المباشر مع الجمهور.



من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة نايف البكري على أهمية المعرض الذي تحتضنه "مدينة السلام والصناعة والرياضة"، معتبراً إياه نافذة لرجال الأعمال للتواصل مع جمهورهم والتعريف بتميز شركاتهم.

وأضاف البكري أن الوزارة حريصة على بناء شراكات مع رجال الأعمال لخدمة الشباب وتطوير البنية التحتية الرياضية، مما يساهم في الارتقاء بالرياضة اليمنية.



وقدّم رئيس نادي رجال الأعمال، علي الحبشي، شرحاً لأهداف المعرض، التي تركز على تبادل الأفكار، وتعزيز ظهور منتجات الشركات الأعضاء في السوق المحلي، وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى خلق شراكات جديدة، وتعزيز التواصل بين الشركات والمستهلكين عبر عروض وفرص تفاعلية تهدف إلى الترويج للمنتجات والخدمات الوطنية.