بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للربع الثاني من 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج للربع الثاني من العام 2024.



وقال الدكتور مازن الجفري، وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البعثات، إن البنك المركزي اليمني في عدن بدأ إجراءات تحويل المستحقات المالية للطلاب، وذلك بعد استكمال تحويل مستحقات الربع الأول من نفس العام خلال الأيام الماضية.



وأوضح أن المبالغ ستصل إلى جميع الملحقيات الثقافية والسفارات اليمنية المعتمدة ليتم صرفها للمستفيدين منها قريبًا.



وأضاف الجفري، في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك"، أن قطاع البعثات قد انتهى من إعداد مستحقات الربع الثالث من عام 2024، بهدف تقليص الفترة الزمنية بين موعد الاستحقاق وموعد التسليم.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات رئيس الحكومة، سالم بن بريك، في التاسع من يوليو الماضي، والتي قضت بصرف مستحقات الطلاب المبتعثين للربعين الأول والثاني من العام 2024 بشكل عاجل.