هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تؤكد دعمها الكامل لمسار الإصلاحات المالية والإدارية بمؤسسات الدولة وتشدد على ضرورة استمرارها

يزيد بن سلمان - شبوة -

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري في العاصمة عدن، برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس، وبحضور نواب وزراء المجلس في الحكومة، ورؤساء هيئات الأمانة العامة، ورؤساء الهيئات التنفيذية في المحافظات، ومنسقيات المجلس في الجامعات.

واستمع الاجتماع إلى تقرير مقدَّم من الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس، الأستاذ عبدالرحمن جلال شاهر، حول الإجراءات الإدارية والتنظيمية الجارية، وفي مقدّمتها خطة نزولات فرق التوجيه والرقابة الرئاسية إلى المحافظات، لاستكمال برنامج الهيكلة والتطوير التنظيمي.

كما استمع الاجتماع إلى عرض تحليلي حول المتغيرات الأخيرة في سعر صرف العملة الوطنية، والعوامل التي أسهمت في تحسّنها، وفي مقدّمتها الإجراءات المتخذة من قبل لجنة الموارد، والحكومة، والبنك المركزي، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية، والتحديات المحتملة، والإجراءات التحضيرية الجارية لعقد المؤتمر الاقتصادي المزمع، الذي سيشكّل منصة وطنية هامة لرسم ملامح السياسات الاقتصادية القادمة.

وأشادت هيئة الرئاسة بالتحسن الملموس في قيمة العملة المحلية، مؤكدةً أنه يُمثّل مؤشرًا إيجابيًا على نجاح الإصلاحات التي تقودها لجنة الموارد السيادية والمحلية برئاسة الرئيس الزُبيدي، إلى جانب الحكومة والبنك المركزي، مشددةً على ضرورة استثمار هذه الفرصة بتوسيع دائرة الإصلاحات، وتحصينها بإجراءات تضمن استدامتها وتعزّز من ثقة المواطنين.

وأكدت الهيئة وقوف المجلس الانتقالي الجنوبي ودعمه المطلق للإصلاحات الاقتصادية والإدارية، الهادفة إلى انتشال مؤسسات الدولة من حالة الترهُّل، ومعالجة أوجه القصور ومكافحة الفساد، واستعادة الدور الفاعل لمؤسسات الدولة في خدمة المواطن.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة الجهات الرقابية إلى مضاعفة جهودها، ومنع أي محاولات لإفشال مسار الإصلاح أو العبث باستقرار السوق، مؤكدةً على ضرورة الاستمرار في تنفيذ حملات الرقابة على المنشآت التجارية، للتأكد من التزامها بخفض الأسعار، والتفاعل الإيجابي مع تحسّن سعر صرف العملة.

واستمعت الهيئة في ختام اجتماعها إلى إفادات موجزة من قبل رؤساء الهيئات التنفيذية في المحافظات، حول مجمل الأوضاع والقضايا المختلفة التي تشهدها محافظاتهم، ومقترحات بالتعامل معها، وتم اتخاذ ما يلزم بشأنها.