عاجل.. البنك المركزي اليمني يواصل قراراته الصارمة ويعلن سحب ترخيص أشهر شركة صرافة في الجنوب

واصل البنك المركزي اليمني إجراءاته الرامية إلى إصلاح القطاع المصرفي وأعلن مساء اليوم الثلاثاء 5 أغسطس سحب ترخيص أشهر شركة صرافة في الجنوب، وأوضح البنك أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من المضاربات ومنع تهريب العملة ووقف انهيار الريال اليمني الذي كان قد أقترب من حاجز الثلاثة آلاف أمام الدولار الأمريكي.

أصدر محافظ البنك المركزي أ. أحمد أحمد غالب قرار رقم (16) لعام 2025م، بشأن سحب ترخيص أشهر شركة صرافة في الجنوب، وهي منشأة القاسمي إكسبرس للصرافة والتحويلات، كما شمل القرار أيضًا سحب ترخيص منشأة المرزوقي للصرافة.

ويتضمن القرار سحب التراخيص الممنوحة للمنشآت المذكورة وإغلاق مقراتها بعد أن تم إثبات مخالفاتها بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني بهدف إصلاح القطاع المصرفي والحد من المضاربات بالعملة، وقد شملت الإجراءات إيقاف أكثر من 50 منشأة صرافة ثبت مخالفتها للأنظمة واللوائح الصادرة عن البنك، وقد أسفرت هذه الإجراءات عن تحسن سعر الصرف وارتفاع قيمة الريال اليمني أمام الريال السعودي والدولار الأمريكي والعملات الأجنبية بشكل عام.