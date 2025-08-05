تماشيًا مع تحسن سعر الصرف في اليمن.. شركة بن عوض النقيب تعلن عن أكبر تخفيض في أسعار منتجاتها الغذائية

تماشيًا مع تحسن سعر الصرف في اليمن، أعلنت شركة بن عوض النقيب للتجارة العامة، عن تخفيضات واسعة في أسعار منتجاتها الغذائية، وذلك استجابةً للتحسن الأخير في سعر صرف العملة المحلية، وضمن ما وصفته الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وشمل التخفيض قائمة واسعة من المنتجات الأساسية، أبرزها الأرز والزيوت والتونة والمعلبات.

شركة بن عوض النقيب تعلن عن أكبر تخفيض في أسعار منتجاتها الغذائية

تُعد شركة بن عوض النقيب من أبرز الشركات الوطنية في مجال استيراد وتوزيع المواد الغذائية، وتحظى منتجاتها بانتشار واسع في السوق اليمني، وبالتزامن مع تحسن سعر الصرف في اليمن وارتفاع قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، أعلنت شركة بن عوض النقيب تحديث قائمة منتجاتها الغذائية وتخفيضها على النحو التالي:

- أرز شاهين 40 كجم: انخفض من 130,000 ريال إلى 99,000 ريال.

- أرز التيسير 40 كجم: انخفض من 112,000 ريال إلى 88,000 ريال.

- أرز طبيعي 40 كجم: انخفض من 111,000 ريال إلى 83,000 ريال.

- زيت الضخامة 5 لتر ×4: انخفض من 97,100 ريال إلى 63,000 ريال.

- تونا الضخامة صغير 100 جم ×48: انخفض من 91,700 ريال إلى 59,500 ريال.

- ماجيكو فوكس 24 × 20 جم: انخفض من 35,500 ريال إلى 23,000 ريال.

- قشطة الضخامة 155 جم × 48: انخفضت من 51,600 ريال إلى 33,500 ريال.