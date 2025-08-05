شكرا لبحثكم عن خبر وفاة ضابط الأمن صالح سنان بعد تعرضه لجلطة دون تلقي الرعاية اللازمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توفي ضابط الأمن صالح سنان، أحد أبناء حي سواحل بمدينة زنجبار بمحافظة أبين، متأثرًا بجلطة دماغية أُصيب بها أثناء تأديته لواجبه في إدارة أمن محافظة أبين.

وكان سنان قد سقط مغشيًا عليه قبل ثلاثة أيام في مقر عمله، ليتم نقله بشكل بدائي وعلى ظهر طقم أمني إلى مستشفى الجمهورية بمدينة عدن، حيث لم يتلقَ أي رعاية طبية عاجلة أو اهتمام يُذكر من جهة عمله.

الراحل يُعد من أبناء عامة الشعب الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الأمن دون سند قبلي أو دعم من جهة نافذة، ما جعل حالته تمر دون متابعة تليق بموقعه أو إنسانيته.

وقد أثار خبر وفاته استياء واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نعى نشطاء وإعلاميون الضابط الراحل، مؤكدين أن أمثاله يموتون في صمت رغم إخلاصهم وتفانيهم في أداء مهامهم.

رحم الله صالح سنان، وأسكنه فسيح جناته.