شكرا لبحثكم عن خبر الشاطري : المجلس الانتقالي أمام فرصة أخيرة لاستعادة ثقة أبناء الجنوب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن – قال الدكتور أديب الشاطري، استاذ الصحافة المشارك بجامعة عدن ، إن الأوضاع الحالية في المحافظات الجنوبية تمثل فرصة نادرة أمام المجلس الانتقالي الجنوبي لاستعادة ثقة أبناء الجنوب، والتي بدأت بالتراجع في الفترة الأخيرة بسبب تفاقم الأوضاع المعيشية، وتنامي ثراء بعض قياداته بطرق غير مشروعة، إلى جانب غياب المحاسبة وتصحيح المسار داخل المجلس.

وأشار الشاطري إلى أن المجلس يواجه لحظة فارقة في تاريخه السياسي، مؤكدًا أن تجاهل هذه الفرصة سيؤدي إلى فقدانه الحاضنة الشعبية، ويمهد الطريق أمام ظهور قوى بديلة قد تلتف حولها الجماهير الجنوبية مستقبلاً.

وحذر الشاطري من أن استمرار المجلس في تجاهل مطالب المواطنين، وعدم محاسبة الفاسدين من أعضائه، سيُفقده الشرعية السياسية، ويقوده إلى العزلة الشعبية.