إطلاق رسمي لخدمة "ستارلينك" عبر المؤسسة العامة للاتصالات بعدن.. تفاصيل أسعار المحطات والباقات

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، عن التدشين الرسمي لخدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، التي تتيح تغطية عالية السرعة وثابتة للمستخدمين في اليمن، لتكون خطوة نوعية في مسار تحسين البنية التحتية الرقمية في البلاد.

جاء هذا الإعلان في بيان رسمي أكدت فيه المؤسسة أن الخدمة باتت متاحة للراغبين في الاشتراك، مع تحديد أسعار المحطات المختلفة والباقات الشهرية التي يمكن للمشتركين الاختيار من بينها حسب احتياجاتهم.

✅ أسعار محطات ستارلينك:

محطة Gen3 V4: بسعر 500 دولار أمريكي

محطة Mini: بسعر 999 دولار أمريكي

محطة Business: بسعر 2500 دولار أمريكي

✅ أسعار باقات الإنترنت (Priority Unlimited):

1. باقة 40GB: بسعر 47 دولار أمريكي

2. باقة 1 تيرابايت (1TB): بسعر 135 دولار أمريكي

3. باقة 2 تيرابايت (2TB): بسعر 265 دولار أمريكي

4. باقة 6 تيرابايت (6TB): بسعر 800 دولار أمريكي

وبحسب ما نشره الإعلامي محمد بايزيد، في فيسبوك فإن تدشين خدمة "ستارلينك" يمثل نقلة تقنية هامة في قطاع الاتصالات، خصوصاً في ظل ضعف البنية التحتية الحالية، وتراجع خدمات الإنترنت التقليدية في العديد من المحافظات.

وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة واسعة النطاق لتحسين خدمات الإنترنت، وتوفير بدائل تقنية ذات كفاءة عالية للمواطنين، والمؤسسات، والشركات، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف أو انقطاع الشبكات الأرضية.