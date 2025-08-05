شكرا لبحثكم عن خبر القاضي ماهر هـ.ـتلـ.ـر محمد.. أحد أنزه القضاة في سلك القضاء وركيزة في مكافحة الفساد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أشاد ناشطون وحقوقيون بنزاهة القاضي ماهر هـ.ـتلـ.ـر محمد، وكيل نيابة الأموال العامة الثانية المتخصصة بقضايا الفساد، واصفين إياه بأنه "واحد من أنزه قضاة هذا البلد"، نظراً لما يُعرف عنه من التزام بالقانون، وحيادية تامة في التعامل مع الملفات الشائكة، لا سيما قضايا الفساد المالي والإداري.

جاء هذا الثناء في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أبرزها ما نشره الناشط عبدالرحمن أنيس على صفحته في "فيسبوك"، حيث قال: "واحد من أنزه قضاة هذا البلد.. فضيلة القاضي ماهر هـ.ـتلـ.ـر محمد، وكيل نيابة الأموال العامة الثانية المتخصصة بقضايا الفساد."

ويُعد القاضي ماهر من الكوادر القضائية المعروفة بمواقفها الحازمة ضد الفساد، وقد تولى الإشراف على عدد من القضايا الهامة التي نالت اهتماماً واسعاً في الأوساط القضائية والإعلامية، وسط مطالبات متزايدة بدعم أمثاله من القضاة لضمان استقلالية القضاء وترسيخ العدالة.