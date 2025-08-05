شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة ضحايا الجوع في غزة ترتفع إلى 180 قتيلًا منذ بدء الحرب والان مع التفاصيل

حصيلة ضحايا الجوع في غزة ترتفع إلى 180 قتيلًا منذ بدء الحرب

أعلنت مصادر طبية فلسطينية وفاة 5 أشخاص الاثنين نتيجة مضاعفات ناجمة عن سوء التغذية ونقص الغذاء، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.



وبحسب بيانات صحية، فإن الوفيات الخمس التي سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، جميعها بين فئة البالغين. وبذلك يرتفع عدد القتلى جراء الجوع وسوء التغذية منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى 180 شخصا من بينهم 93 طفلا، وفقا لتقديرات فلسطينية.

ويواجه سكان القطاع، الذي يقطنه نحو 2.4 مليون نسمة، أزمة حادة في الغذاء والمياه والرعاية الصحية، في ظل استمرار القيود المشددة على دخول المساعدات الإنسانية منذ إغلاق المعابر بشكل شبه كامل في أوائل مارس (آذار) الماضي.

وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مؤخرا من تضاعف حالات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة في غزة بين شهري مارس ويونيو، نتيجة النقص الحاد في الإمدادات.



من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إن ما يقرب من واحد من كل 5 أطفال في مدينة غزة يعاني من سوء تغذية حاد، مؤكدة أن استمرار الحصار وتعطيل وصول المساعدات يفاقمان من تدهور الوضع الصحي وفقدان الأرواح.



تشهد غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق، والتي أدت، بحسب بيانات فلسطينية، إلى مقتل وإصابة أكثر من 209 آلاف شخص، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.



وأوضحت منظمات دولية أن تراجع مستوى الإمدادات الإنسانية والقيود المفروضة على دخول المواد الأساسية يهددان حياة مئات الآلاف من السكان، وسط دعوات متكررة لوقف الأعمال القتالية وفتح ممرات إنسانية آمنة.