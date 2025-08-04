شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يتماسك في عدن ويحافظ على استقراره في صنعاء والان مع التفاصيل
الاثنين 4 أغسطس 2025 الساعة 10:56
حافظ الريال اليمني على استقراره أمام العملات الأجنبية، الاثنين، مدعومًا بالإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي لكبح المضاربة وتعزيز الاستقرار النقدي.وسجل سعر صرف الدولار 1632 ريالًا للبيع و1617 ريالًا للشراء
إليكم أسعار الصرف:
. عدن
الدولار:
شراء: 1617
بيع: 1632
السعودي:
شراء: 425
بيع: 428
. صنعاء
الدولار:
شراء: 535
بيع: 538
السعودي:
شراء: 140
بيع: 140.40