شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثث عشرات المهاجرين الإثيوبيين بعد غرق قارب قبالة سواحل أبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العثور على جثث عشرات المهاجرين الإثيوبيين بعد غرق قارب قبالة سواحل أبين