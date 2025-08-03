شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثث عشرات المهاجرين الإثيوبيين بعد غرق قارب قبالة سواحل أبين والان مع التفاصيل
انتشلت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين بجنوب اليمن، اليوم الأحد، جثث عشرات المهاجرين الإثيوبيين الذين غرقوا قبالة سواحل مدينة زنجبار. كان المهاجرون يحاولون التسلل إلى الأراضي اليمنية على متن قارب تهريب قادم من القرن الأفريقي.
وأفاد بيان صادر عن الأجهزة الأمنية أن الجثث التي تم العثور عليها نُقلت إلى مستشفيات مدينة زنجبار، بينما تستمر عمليات البحث عن مفقودين يُعتقد أنهم ما زالوا في عرض البحر.
دعوات للتحرك الدولي ووقف تهريب البشر.
دعت الأجهزة الأمنية جميع الجهات المحلية والدولية إلى التدخل الفوري لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر المياه الإقليمية اليمنية. وحذرت من مخاطر تصاعد هذه الكارثة الإنسانية والأمنية، مشيرة إلى استغلال شبكات التهريب للأوضاع الراهنة في المنطقة.
يُعد هذا الحادث تأكيدًا على تفاقم أزمة الهجرة غير النظامية التي تواجه اليمن وتشهد السواحل اليمنية، خاصة في أبين وشبوة ولحج، حوادث غرق متكررة لقوارب التهريب التي تقل مهاجرين من القرن الأفريقي، في ظل غياب الرقابة وازدهار شبكات التهريب التي تغري المهاجرين برحلات خطرة نحو اليمن ودول الخليج.