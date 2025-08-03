اخبار اليمن

الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات بطائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية

عدن - ياسمين التهامي

الأحد 3 أغسطس 2025 الساعة 22:20


وصرح المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، أن طائرتين مسيرتين استهدفتا موقعين عسكريين في مدينتي يافا وعسقلان، بينما استهدفت الطائرة الثالثة ميناء حيفا.


وتأتي هذه العمليات في سياق سلسلة هجمات يشنها الحوثيون منذ استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة في مارس الماضي. ووفقًا للإحصاءات العسكرية الإسرائيلية، فقد أطلق الحوثيون حتى الآن 67 صاروخًا باليستيًا و18 طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل، مؤكدة أنه تم اعتراض جميع هذه الهجمات أو أنها سقطت دون أن تحدث تأثيرًا كبيرًا.

