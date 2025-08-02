شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تقلل من أهمية نشر ترامب لغواصات نووية قرب حدودها والان مع التفاصيل

قلل سياسيون وخبراء روس مقربون من الكرملين من خطورة قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنشر غواصتين نوويتين بالقرب من روسيا، معتبرين أن الخطوة لا تشكل تهديدًا جديدًا.



وجاء هذا التعليق بعد أن أعلن ترامب، أمس الجمعة، عن قراره بنشر الغواصتين ردًا على تصريحات للرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أن هذا الإجراء اتُخذ "في حالة أن تكون هذه التصريحات الحمقاء والمثيرة للجدل أكثر من ذلك".

من جانبه، صرح الجنرال السابق ليونيد إيفيلف لوكالة "تاس" الروسية بأن موسكو تدرك جيدًا مثل هذه المناورات العسكرية الأمريكية، وأن الغواصتين "لا تمثلان تهديدًا جديدًا". وأيده في ذلك النائب فيكتور فودولاتسكي، الذي وصف أي محاولة لترهيب روسيا بالعبثية، مشيرًا إلى قوة الأسطول النووي الروسي الضخم.

وتعود جذور هذا التوتر إلى الأسبوع الماضي، عندما وجه ترامب إنذارًا لروسيا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، مهددًا بعقوبات جديدة.

ورد ميدفيديف يوم الاثنين الماضي بأن "كل إنذار نهائي جديد" من ترامب يمثل "تهديدًا وخطوة نحو الحرب"، ولوّح بعدها بالقدرات النووية لبلاده، مذكّرًا بنظام "اليد المميتة" النووي من حقبة الاتحاد السوفيتي.