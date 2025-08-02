شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروّعة في أبين....شاب يقتل شقيقته شنقًا والسلطات تلقي القبض عليه والان مع التفاصيل

شهدت مديرية خنفر بمحافظة أبين، مساء الخميس الماضي، جريمة قتل مروّعة عندما أقدم شاب يبلغ من العمر 25 عامًا على قتل شقيقته شنقًا داخل منزل الأسرة، في حادثة هزت المجتمع المحلي.



وأعلنت الأجهزة الأمنية في المحافظة تمكنها من إلقاء القبض على الجاني خلال ساعات من ارتكاب الجريمة.



وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عن إعلامها الأمني إن شرطة مديرية خنفر تلقت بلاغًا عن قيام المدعو (م. خ. ع. س) بقتل شقيقته (ف. خ. ع. س)، التي تبلغ من العمر 23 عامًا، مساء يوم الخميس الموافق 31 يوليو.



وفور تلقي البلاغ، توجهت قوة أمنية بقيادة مدير أمن خنفر المقدم حسين المسعودي، وبمشاركة فريق من البحث الجنائي والأدلة الجنائية، إلى موقع الجريمة لاستكمال الإجراءات القانونية الأولية.

وأوضح البيان أنه تم ضبط المتهم ووضعه في السجن المركزي بمدينة زنجبار، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وإحالته إلى النيابة العامة.



كما تم نقل جثمان الضحية إلى مستشفى الرازي في جعار، قبل أن يتم تسليمه إلى ذويها بعد استكمال الإجراءات القانونية.