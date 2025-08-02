شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة الغذاء في اليمن تزداد سوءًا مع عجز ثلثي الأسر عن تلبية احتياجاتها الأساسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أزمة الغذاء في اليمن تزداد سوءًا مع عجز ثلثي الأسر عن تلبية احتياجاتها الأساسية

كشف تقرير حديث لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) أن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن شهدت تدهورًا كبيرًا في شهر يونيو الماضي، حيث أصبحت أكثر من ثلثي الأسر غير قادرة على تأمين غذائها الأساسي.



وأفاد التقرير، الذي صدر يوم الجمعة، أن اليمن يُعدّ من أكثر الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في العالم. وقد وصلت نسبة الأسر التي لا تحصل على الغذاء الكافي إلى مستويات قياسية، حيث أفادت 67% من الأسر التي شملها الاستطلاع بأنها لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية خلال يونيو 2025، بزيادة 1% عن شهر مايو السابق.



ووفقًا للتقرير، فإن سوء استهلاك الغذاء كان أكثر انتشارًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا بنسبة 70%، مقارنةً بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة 66%.



كما أشار التقرير إلى أن الحرمان الغذائي الشديد ارتفع بشكل ملحوظ في جميع أنحاء اليمن، حيث وصل إلى 41% في يونيو 2025، مقارنةً بـ 34% في نفس الشهر من العام الماضي. وقد سجلت مناطق الحكومة نسبة أعلى من الحرمان الغذائي الشديد (42%) مقارنةً بمناطق الحوثيين (40%).

ويُعزى هذا التدهور المستمر في الأمن الغذائي إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تقليص المساعدات الإنسانيةوالتدهور الاقتصادي و تفاقم الصدمات مثل الصراع والمخاطر المناخية ، وصعوبات الاستيراد.

بالإضافة إلى ذلك، تزيد القيود التشغيلية وتأثيرات العقوبات الأمريكية المفروضة على الحوثيين من تفاقم هذه الأزمة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.