عدن - ياسمين التهامي - وسط تعزيزات عسكرية إسرائيلية.. المبعوث الأمريكي يزور رفح ويحذر من "مجاعة وشيكة"

وصل المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، إلى مركز للمساعدات في رفح جنوب قطاع غزة، يرافقه السفير الأمريكي في تل أبيب، وذلك في زيارة تأتيض وسط تعزيزات عسكرية إسرائيلية مكثفة بمحيط مناطق وسط وجنوب القطاع الفلسطيني.



وتأتي زيارة ويتكوف بعد لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس، في محاولة لإنقاذ محادثات وقف إطلاق النار المتعثرة في غزة، والتعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة، خاصة بعد تحذيرات من مرصد عالمي لمراقبة الجوع من حدوث مجاعة.

ووفقًا لمسؤول إسرائيلي رفيع، فإن إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان خطة شاملة لإطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاح حماس، وتحويل غزة إلى منطقة منزوعة السلاح. وقد أشار المسؤول إلى أن البلدين سيعملان على زيادة المساعدات الإنسانية بالتزامن مع استمرار القتال.

وعلى الصعيد السياسي، وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الوضع في غزة بـ "المروع"، ودعا حركة حماس إلى الاستسلام وإطلاق سراح الرهائن لإنهاء الأزمة الإنسانية.

وتشير التقارير إلى أن محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة في الدوحة قد وصلت إلى طريق مسدود الأسبوع الماضي، مع استمرار الخلافات حول الانسحاب الإسرائيلي.



وقد أرسلت إسرائيل ردًا على مقترح أمريكي يهدف إلى هدنة لمدة 60 يومًا مقابل إطلاق سراح رهائن وسجناء فلسطينيين.