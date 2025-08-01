شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الألماني يبدأ إسقاط المساعدات على غزة جوا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - برلين (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الألمانية يوم الجمعة إن الجيش بدأ في إسقاط إمدادات إغاثة فوق قطاع غزة، بداية عبر رحلتين جويتين لسلاح الجو تحملان نحو 14 طنا من الإمدادات.

وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس “لا يمكن للرحلات الجوية أن تقدم سوى مساهمة صغيرة جدا في تزويد المتضررين على الأرض بالضروريات الأساسية”، مضيفا أنه يتوقع من إسرائيل “ضمان دخول إمدادات إنسانية شاملة” لسكان القطاع.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن برلين تعهدت أيضا بتقديم دعم إضافي بقيمة خمسة ملايين يورو (5.70 مليون دولار) لبرنامج الأغذية العالمي في غزة.

(الدولار = 0.8775 يورو)