البنك المركزي اليمني يحدد اسعار الصرف

يزيد بن سلمان - شبوة - توجيهات جديدة من البنك المركزي اليمني - المركز الرئيسي عدن ⬛ يتم التقيد بالحد الاعلى في عمليات البيع والشراء لعملة الريال السعودي وفق التسعيرة التالية: *الحد الأعلى لسعر الشراء هو 532 ر.ي *الحد الأعلى لسعر البيع هو 535 ر.ي ⬛ لامانع من الشراء بأقل من السعر المعلن 《532》نزولا ، وكذلك لامانع من البيع بأقل من السعر المعلن《535》نزولا. ⬛ مايعادل ذلك من بقية العملات الاجنبية وفق التسعيرةالمشار اليها أو أقل. ⬛ ويبتدئ سريان هذا السعر ابتداءا من الساعة [ 00 : 10 ] العاشرة مساءا من هذا الليلة. ⬛ في حال المخالفة فإن الشركات والمؤسسات تتحمل كافة المسؤلية عن منتسبيها وتتحمل الإجراءات المتخذة بما في ذلك سحب الترخيص.

