عدن: تخفيض جديد لأسعار الوقود اعتبارًا من فجر الجمعة بفعل تحسن الريال

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | خاص

أعلنت الجهات المختصة في العاصمة المؤقتة عدن عن تخفيض جديد في أسعار المشتقات النفطية، تماشيًا مع التحسن الكبير في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

وبحسب التسعيرة الجديدة التي يبدأ تنفيذها في الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة، فقد تحدد سعر دبة البنزين الممتاز سعة 20 لتر بـ31 ألف ريال يمني، بانخفاض قدره 8 آلاف ريال عن السعر السابق. كما تم خفض سعر دبة الديزل سعة 20 لتر إلى 31 ألف ريال، بانخفاض بلغ 9 آلاف ريال.

يأتي هذا التراجع في الأسعار انعكاسًا مباشرًا لتعافي الريال اليمني أمام الدولار، وسط دعوات لمزيد من الخطوات الرقابية لضمان التزام جميع المحطات بالتسعيرة الرسمية الجديدة.

وتُعد هذه الخطوة واحدة من مؤشرات التحسن الاقتصادي النسبي في المحافظات المحررة، وسط ترقب شعبي واسع لمزيد من الانفراجات في أسعار السلع والخدمات.