شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الوزراء يوجه بحملات رقابية لضبط الأسعار تزامناً مع تحسن العملة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | خاص

وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم، وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، بتنفيذ حملات رقابة ميدانية لضبط أسعار السلع الأساسية بما يتماشى مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إلزام التجار وموردي السلع بمراجعة الأسعار الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومراعاة الظروف المعيشية الصعبة.

وأكد دولته أن استقرار سعر الصرف يجب أن يقابله انخفاض فعلي في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، داعياً إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة الحرجة، والعمل بجدية لحماية المواطنين من جشع بعض التجار وتقلبات السوق.

ويأتي هذا التوجيه في إطار جهود الحكومة لضبط السوق وتحقيق التوازن الاقتصادي، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المعيشي للمواطنين في ظل التحسن المستمر في أداء العملة الوطنية.