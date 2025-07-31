شكرا لبحثكم عن خبر معاون يستعرض مع وفد كلية الدفاع الوطني أبرز التحديات الخدمية في العاصمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | خاص

استقبل نائب محافظ عدن وأمين عام المجلس المحلي بدر معاون سعيد، صباح اليوم، وفد كلية الدفاع الوطني برئاسة العميد الركن صالح قاسم الأصْبَحي، ضمن زيارة تهدف للاطلاع على الأوضاع الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن.

وخلال اللقاء، استعرض معاون أبرز التحديات التي تواجه المدينة منذ حرب 2015، والجهود المبذولة في مجالات البنية التحتية، الأمن، والتعليم، إلى جانب المشاريع الجارية كمشروع الصرف الصحي الممول بالشراكة مع الصندوق الكويتي.

وأشار إلى ارتفاع إيرادات عدن إلى نحو 21 مليار ريال بفضل ضبط الأوعية الإيرادية، مؤكداً استمرار المعاناة بسبب الضغط السكاني وارتفاع تكلفة الخدمات.

الزيارة تأتي ضمن برنامج البحث الاستقصائي للدفعة السادسة في الكلية، وقد اختتمت بتكريم محافظ عدن بدرع الكلية، تسلمه نيابة عنه نائب المحافظ.

تصوير: زكي اليوسفي

إعداد: عبدالسلام هائل