الرئيس الزُبيدي يؤكد حاجة بلادنا إلى الخبرات الصينية لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء

يزيد بن سلمان - شبوة -

استقبل الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، في العاصمة عدن، القائمَ بأعمال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا، شاو تشنغ.

وجرى خلال اللقاء استعراض السُبل والآليات الممكنة لتدخل الحكومة الصينية لمساعدة بلادنا في إعادة تأهيل قطاع الكهرباء، حيث أكد الرئيس الزُبيدي في هذا السياق الحاجة الملحة إلى إسهام الخبرات الصينية في وضع حلول استراتيجية تنهي الأزمة التي تمر بها البلاد في هذا القطاع الحيوي.

كما تطرق اللقاء إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به جمهورية الصين في دعم ومساندة جهود الحكومة في تطوير الموانئ، ودعم قطاعات الزراعة، والأسماك، والصحة، والتربية والتعليم، إلى جانب توسيع نطاق الدعم الذي تقدمه لبلادنا في مجال بناء القدرات في مختلف المجالات.

من جانبه، عبّر القائم بأعمال السفير الصيني عن استعداد بلاده لمواصلة تقديم الدعم، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من قرار الصين إعفاء صادرات بلادنا من الرسوم الجمركية، في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها بلادنا في قطاعي الزراعة والأسماك.

حضر اللقاء كلٌّ من عضوي هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الدكتور ناصر الخبجي، ومحمد الغيثي، رئيس هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي، وعماد محمد، مدير مكتب نائب رئيس مجلس القيادة، ومحمد علي، نائب رئيس هيئة الشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي