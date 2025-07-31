شكرا لبحثكم عن خبر كارم السراري: "عيش في أمان وسلام" في ظل التحديات الاقتصادية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دعا التاجر كارم السراري المواطنين إلى عدم الانشغال بقضايا سعر الصرف، مؤكدًا أن الاصلاحات الاقتصادية جارية وأنها وإن كانت تشكل تحديًا كبيرًا للحكومة، فإنها تسير في الاتجاه الصحيح نحو استقرار الوضع الاقتصادي.

وقال السراري في رسالة له على فيسبوك: "عزيزي المواطن، لا تدخل ولا تهتم بحلقة المصارعة، حاول تشاهد واستمتع من بعد، إلى أين تصل الأمور. لا تشغل نفسك بسعر الصرف، بالنهاية هو يستقر عند رقم معين."

وأضاف أن الاصلاحات جارية وهي تحدي كبير للحكومة، واعتقد أنه لا تراجع فيها، وأن سعر الصرف سيتراجع اليوم أو غدًا، حتى وإن حصلت تذبذبات، إلا أنه سيتراجع إذا صدق المسؤولون واستمروا في جهودهم.

ودعا المواطنين إلى العيش في أمان وسلام وترقب، وعدم إثقال أنفسهم بالهموم التي يمكن الاستغناء عنها. وختم بدعاء الله أن يحسن أوضاعهم ويعيشوا في سلام وأمان بعيدًا عن الهموم.

مضمون الرسالة:

يهدف السراري من رسالته إلى طمأنة المواطنين بأن الأوضاع الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح، وأن الاصلاحات الاقتصادية جارية، وأن سعر الصرف سيستقر في النهاية.

أهمية الرسالة:

تأتي أهمية رسالة السراري في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، حيث يسعى إلى تهدئة المواطنين ودعوتهم إلى عدم الانشغال بقضايا سعر الصرف.