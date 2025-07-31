شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...الحوثيون يعلنون رسميًا اسم احد المشاركين في قتل الرئيس الراحل علي عبد الله صالح "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في إعلان رسمي أثار جدلًا واسعًا، كشفت ميليشيا الحوثي عن اسم القيادي في صفوفها والمتهم الرئيس بالمشاركة في قتل الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، خلال انتفاضة ديسمبر 2017، التي أطلقها الأخير بهدف الإطاحة بالحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة اليمنية.

وذكرت "مؤسسة الشهداء"، التابعة للجماعة، في منشور لها عبر موقعها الإلكتروني، أن القيادي الحوثي، حسن عبد الله الجرادي، كان من أبرز المشاركين في ما سمّته "إخماد فتنة ديسمبر"، مؤكدين مشاركته الفاعلة في القضاء على الانتفاضة خلال ثلاثة أيام فقط. وقد أطلقت عليه الجماعة لقب "جندي الله"، في إطار حملة دعائية تستخدمها لاستقطاب الأتباع، لاسيما من فئة الأطفال والفقراء ومحدودي التعليم، عبر شعارات دينية مضلّلة.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع بث قناة "العربية" برنامجًا وثائقيًا عن الساعات الأخيرة في حياة الرئيس الراحل، وما دار من معارك في محيط منزله بالعاصمة صنعاء، ما أعاد تسليط الضوء على تفاصيل تلك المرحلة الدموية، وأحيا في الذاكرة اليمنية مشاهد الغدر السياسي الذي اتّبعته الميليشيا الحوثية مع حلفائها السابقين.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها جماعة الحوثي رسميًا عن هوية أحد أبرز المتورطين في مقتل صالح، في خطوة وصفتها مصادر سياسية بأنها اعتراف ضمني بالمسؤولية، ومحاولة لإعادة تلميع صورة المشاركين في الجريمة عبر توصيفات دينية وشعارات دعائية تخدم أيديولوجيا الجماعة.