شكرا لقرائتكم خبر عن اسرائيل تعترض مسيرة حوثية في سماء تل أبيب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت إسرائيل، مساء الأربعاء، اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "اعترض سلاح الجو قبل وقت قصير طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن. وتم تفعيل الإنذارات وفقاً للسياسة المتبعة".

من جانبها، ذكرت صحيفة "معاريف" أن الطائرة المسيرة جرى اعتراضها فوق منطقة "أشكول" شمال غربي النقب، جنوب إسرائيل.

من جهتها، أعلنت جماعة الحوثي أنها نفذت 3 عمليات عسكرية بـ5 طائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية في تل أبيب وعسقلان والنقب.



وأوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن العملية الأولى طالت "هدفاً حساساً" في تل أبيب، وذلك بطائرتين مسيرتين، والثانية طالت هدفاً عسكرياً في منطقة عسقلان (جنوب غرب) بطائرتين مسيرتين، فيما الثالثة طالت هدفاً عسكرياً في منطقة النقب (جنوبا)، وذلك بطائرة مسيرة. وأشار إلى أن العمليات "حققت أهدافها بنجاح".



والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن تسبب في دوي صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى والقدس. وأعلنت جماعة الحوثي الثلاثاء قصفها مطار بن غوريون قرب تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي.



وتشن جماعة الحوثي هجمات متواصلة على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن التي تعتبر أنها مرتبطة بها أو متجهة نحوهاوترد إسرائيل بقصف مواقع الحوثيين في مناطق سيطرتهم في اليمن.