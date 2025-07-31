شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تعلن اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة والان مع التفاصيل

قال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني،إن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.



وقال كارني خلال مؤتمر صحافي إن "كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025"، لتحذو بذلك حذو فرنسا وبريطانيا اللتين أعلنتا مؤخراً نيّتهما القيام بالخطوة نفسها في المحفل الدولي عينه.

واعتبر رئيس الوزراء الكندي هذا التحوّل في موقف أوتاوا ضرورياً لإنقاذ حلّ الدولتين. ولطالما أكدت كندا أنها لن تعترف بدولة فلسطينية إلا في ختام محادثات سلام مع إسرائيل.

لكن كارني قال الأربعاء إن الواقع على الأرض، بما في ذلك تفشي الجوع في غزة، يعني أن "فرصة قيام دولة فلسطينية تتلاشى أمام أعيننا".

وذكر أن من بين الأسباب أيضاً "التهديد الواسع الذي يمثله إرهاب حماس على إسرائيل" وتسارع بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، فضلاً عن تصويت بالكنيست يدعو لضم الضفة الغربية.



وأضاف رئيس الحكومة الكندية: "تندد كندا بتهيئة الحكومة الإسرائيلية الظروف لحدوث كارثة في غزة".

وشدد على أن اعتراف كندا بدولة فلسطين مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية بـ"إصلاحات" تتضمن "إصلاحاً جذرياً للحوكمة" وإجراء انتخابات عامة في عام 2026 لا يمكن لحركة حماس المشاركة فيها.

من جهته، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرئيس الوزراء الكندي خلال اتصال هاتفي الأربعاء "تثمينه" موقف أوتاوا "التاريخي" باعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن عباس تلقى اتصالاً هاتفياً من كارني أبلغه خلاله الأخير عزمه على الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرةً إلى أن الرئيس الفلسطيني "ثمّن الموقف الكندي التاريخي.. الذي سيعزّز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة". وأضافت "وفا" أن عباس شدد على أن "هذا الموقف الشجاع يأتي في لحظة تاريخية مهمة لإنقاذ حلّ الدولتين المدعوم دولياً".



كما أكد الرئيس الفلسطيني لرئيس الوزراء الكندي التزامه "الذهاب للانتخابات العامة، مع التأكيد بأن القوى الفلسطينية التي ستشارك بها عليها الاعتراف بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية، والالتزام بمبادئ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد".

من جهتها، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الإعلان الصادر عن رئيس الوزراء الكندي، وقالت إنه يمثل "مكافأة لحركة حماس" ويضر بالجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولإطار عمل لتحرير الأسرى.



من جانبه، أعلن قصر الإليزيه أن فرنسا ترحب باعتزام كندا الاعتراف بدولة فلسطين و"ستواصل جهودها" من أجل أن تحذو دول أخرى حذوها.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيانم الأربعاء: "يسعدنا أن نتمكن من العمل مع كندا لإحياء آفاق السلام في المنطقة. سنواصل جهودنا من أجل أن ينضم آخرون إلى هذا الزخم في إطار التحضيرات للجمعية العامة"، مشيرةً إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث هذه المسألة "في وقت سابق اليوم" مع رئيس الوزراء الكندي.