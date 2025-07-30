شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار في الشرعية يتوقع سقوط المهرة(خطير) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع مستشار وزير الاعلام ورئيس رابطة الاعلاميين اليمنيين "فهد طالب الشرفي"عن قرب سقوط المهرة



وقال الشرفي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة اكس:

‏تعيش محافظة المهرة نفس الوضع والضعف والإستهداف الذي كانت تعيشه صنعاء وعمران في ٢٠١٤م سلطتها ضعيفة وقياداتها مشتراه وتنخرها العصابات وتتحكم في قرارها،

وتابع بالقول:المهرة بلا محافظ حقيقي في ظل بلطجة خلايا الحريزي الحوثية ومالم يتم ادراك ذلك فستكون في حكم الساقطة قريبا والسلام



هذا وأُطلق اليوم الاربعاء سراح الشيخ القبلي الموالي لجماعة الحوثي محمد الزايدي، الذي احتحز في منفذ صرفيت أثناء محاولات تهريبه إلى سلطنة عمان في السابع من الشهر الجاري.

وقالت السلطات المحلية في محافظة المهرة إن قرار خروج الزايدي بشكل مؤقت تم بعد استيفاء الإجراءات القانونية، وتقديم الضمان الشرعي والقانوني المعتمد، وأيضًا تسليم ابنه وابن أخيه باعتبار أن الأب يعاني من مرض في القلب ويحتاج للعلاج في الخارج.



واشارت الى ان قرار الإفراج المؤقت جاء بعد رفع نتائج التحقيق الأولية من قبل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، والتي أكدت طبيعة الإجراءات ومدى الالتزام بالأطر القانونية، مع استمرار المتابعة الدقيقة لمسار القضية في جميع مراحلها.

السلطات المحلية، أكدت في بيان أن "حق الدم وحق الشهداء الذين سقطوا في سياق قضية الزايدي لا يسقط بالتقادم، وأن الدولة لن تفرّط فيه تحت أي ظرف، وأن الجهات المختصة ستواصل ملاحقة الجناة الفاعلين والمتورطين في الأحداث.

واوضحت السلطة المحلية في المهرة أنها تعاملت مع قضية الشيخ الموالي للحوثيين محمد الزايدي وفق القانون وان ملاحقة المتورطين في مقتل الضباط مستمرة.

ولفت البيان الى مهلة نهائية مُنحت للمجاميع المسلحة التي قدمت من خارج المحافظة، وانتهت في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الاثنين 28 يوليو، وقد التزمت تلك المجاميع بمغادرة المحافظة وفق التفاهمات.

واضاف: '' إن أي تواجد مسلح خارج الأطر الرسمية بعد هذه المهلة سيُعد تهديدًا مباشرًا لأمن المحافظة وسيُعامل على هذا الأساس

