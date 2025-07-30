الارشيف / اخبار اليمن

عاجل:اول بنك يعتمد سعر الريال السعودي 600 ريال بعدن الان

عدن - ياسمين التهامي - �شف بنك القطيبي عن اعتماد سعر مصارفة الريال السعودي مقابل اليمني ب٦٠٠ ريال
وبحسب بنك القطيبي فان سعر ١٠٠ سعودي تساوي ٦٠ الف 
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

