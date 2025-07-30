شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال لرئيس الأركان بن عزيز عن المعركة القادمة؟...عيدروس الزبيدي يرفع شعار "النصر أو الشهادة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مشهد يعكس حجم التحديات والتوجهات العسكرية القادمة، ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، اجتماعًا مهمًا في العاصمة المؤقتة عدن، ضم رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن صغير بن عزيز، إلى جانب قيادات من وزارة الدفاع وهيئاتها المختلفة.

وخلال الاجتماع، قدّم الفريق بن عزيز إحاطة شاملة عن آخر مستجدات الوضع الميداني، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة في المناطق العسكرية الخامسة والسادسة والسابعة على درجة عالية من الجاهزية والانضباط، ومستعدة لتنفيذ أي مهام تُوكل إليها في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

الاجتماع لم يكن تقليديًا، بل حمل رسائل واضحة للداخل والخارج، حيث شدد اللواء الزبيدي على أن المعركة ضد الحوثيين "ليست مجرد نزاع مسلح، بل معركة كرامة ووجود، وقرار لا رجعة فيه"، مضيفًا: "نحن أمام لحظة تاريخية فاصلة سيتحدد فيها مستقبل اليمن والمنطقة بأكملها، ولا مجال فيها إلا لأحد خيارين: النصر أو الشهادة."

وأكد الزُبيدي في كلمته أن "المعركة لا تخص جهة بعينها بل هي مسؤولية الجميع – من القيادة السياسية والعسكرية – للقضاء على العدو المشترك وتأمين البلاد من مخاطر التمدد الإيراني".

كما دعا إلى توحيد الصفوف والعمل بروح الفريق الواحد، مشددًا على أن النصر لن يتحقق إلا من خلال التنسيق المشترك والتنظيم المحكم، والعمل المتواصل في مختلف الاتجاهات العسكرية والسياسية.

وشدد عضو مجلس القيادة على أن النصر لن يتحقق إلا بتنسيق وتخطيط وتنظيم مشترك، وبروح الفريق الواحد، في رسالة تؤكد أهمية التلاحم القيادي والعسكري في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ اليمن والمنطقة.