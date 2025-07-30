شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول رفيع يفجر مفاجأة: هذا ما قاله هادي عندما طلبوا منه إعلان الحرب على الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مسؤول حكومي، تفاصيل موقف صادم، مع الرئيس السابق عبدربه منصور هادي في منزله بصنعاء، خلال الحملة الحوثية الغاشمة على منطقة دماج، بمحافظة صعدة، معقل المليشيات.

وقال الدكتور علي عرجاش، نائب وزير التعليم العالي، في منشور على فيسبوك، وصفه بأنه شهادة "للتاريخ": "أثناء حصار دماج للمرة الثانية نهاية 2013، دُعيت لإلقاء كلمة في وقفة احتجاجية تم تنظيمها أمام منزل الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، ثم دخل وفد من الحاضرين على الرئيس، كنت أحدهم".

وأضاف: "تحدثت في اللقاء بحرقة وألم، وأن ما يجري يعد مهددا لسقوط الجمهورية، وقلت للرئيس أن السكوت على ما يجري يعد جريمة وتواطؤا وخنوعا لعصابة ليس غرضها دماج ولا صعدة ولا حجور، بل غرضها إسقاط النظام الجمهوري، وإعادة حكم السلالة لليمن، عدد من النقاط تطرقت إليها".

وتابع عرجاش، وهو أحد الوجاهات الاجتماعية بمنطقة حجور في محافظة حجة، قائلًا: "وحين انفض الاجتماع وعند الباب قلت له يا فخامة الرئيس البلاد تتهاوى، والموقف الرسمي ليس بمستوى الحدث، لا تتركوا دماج، ولا تدعوا هذه المجموعة تعيدنا للقرون الوسطى".. مشيرًا إلى وجود وزير الأوقاف الحالي، الشيخ محمد عيضة شبيبة، الذي خاطب الرئيس هادي بالقو: "(بهرر) يا فخامة الرئيس اقلب فوقهم"، حسب تعبيره.

وأشار عرجاش إلى رد الرئيس هادي، مضيفًا:" قال لنا بالحرف الواحد: ماشي عندي جيش"، يقصد أن الجيش ليس تحت إمرته.

واستطرد: "قلت له يا فخامة الرئيس الشعب جيشك، أعلن للناس، وسترى فصَمَت، ثم أكمل الحديث العزيز محمد عيضة"."كررت الحديث بعبارات أخرى ولغة مختلفة في لقاء آخر معه أثناء حصار عمران (...)".

وأضاف الدكتور عرجاش، الذي كان حينها مدرسًا في جامعة صنعاء: "خرجنا من الاجتماع ومشينا خارج البوابة مشيا لكي نصل لسياراتنا، وإذا بأحد حرس بيت الرئيس يلحق بنا ويناديني أن انتظر؛ فانتظرته" ليخاطبهم بالقول: "الفندم ناصر يريدك".

وتابع: "عدت للفندم ناصر عبد ربه.

كان لطيفا ومهذبا، تبادلنا كلمات التقدير.

- أريد أن أوضح لك أننا لم نترك دماج، وقد أرسلنا لهم أسلحة وذخائر ووو". ليرد عليه: "يا فندم هذا لا يكفي، وهذه مهمة الدولة في حماية مواطنيها، وأهل دماج في حصار خانق، وتركهم يواجهون عصابة الكهنوت سيذكره التاريخ، فضلا عن تسببه في تساقط قرانا ومديرياتنا ومحافظاتنا، ثم سقوط العاصمة، وحينها سيدرك الجميع خطورة ما يجري".

ولفت إلى "حديث طويل دار (حينها)، وبعدها بحوالي اسبوعين تقريبا سقطت دماج، وهُجّر أبناؤها".

