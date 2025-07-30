شكرا لبحثكم عن خبر السقاف يتفقد ميناء المنطقة الحرة بعدن ويؤكد على تعزيز الأمن ومكافحة التهريب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زار الأستاذ مؤمن حسن السقاف، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس القيادة المحلية للمجلس في العاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، ميناء المنطقة الحرة، في زيارة تفقدية هدفت إلى الاطلاع على الأوضاع الأمنية وسير العمل في هذا المرفق الاقتصادي الحيوي.

وخلال الزيارة، التقى السقاف بقيادة الأجهزة الأمنية في الميناء، ممثلة بالنقيب رامي محمد إسماعيل، قائد كتيبة الطوارئ، وناقش معه مستوى الجاهزية الأمنية والإجراءات المتبعة في حماية الميناء والتصدي لمحاولات التهريب.

وأكد السقاف أهمية تنسيق وتكامل الجهود الأمنية والإدارية، مشددًا على ضرورة حماية موارد الدولة وضمان توجيهها بشكل سليم يسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز كفاءة الأداء في هذا القطاع المهم.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود المجلس الانتقالي الجنوبي لمتابعة المؤسسات الحيوية، وتقديم الدعم اللازم لتعزيز حضور الدولة ومكافحة الظواهر السلبية، وفي مقدمتها التهريب والفساد.