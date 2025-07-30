شكرا لقرائتكم خبر عن حصري.. الكشف عن الدولة التي توسطت لاطلاق سراح الزايدي في المهرة(تفاصيل خاصة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شفت مصادر سياسية عن تفاصيل اطلاق سراح القيادي الحوثي محمد الزايدي في المهرة اليوم.

وبحسب المصادر فان عمان توسطت وضمنت محمد الزايدي بان يعود الى الاحتجاز فور انتهاء علاجه في عمان.

واشارت الى ان نجل شقيقه ذياب في المعتقل الى ان يعود الزايدي الى السجن مرة اخرى بعد رحلة علاجه في عمان.

واكدت بان عمان قدمت ضمانات باعادة الزايدي فور انتهاء علاجه