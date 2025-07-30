شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:شاهد اول صورة للقيادي الزايدي عقب اطلاق سراحه في المهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فرجت السلطات الامنية عن القيادي الحوثي محمد الزايدي قبل قليل.

وبحسب مصادر لكريتر سكاي فانه تم الأفراج الان عن القيادي محمد بن أحمد الزايدي

وتوجه الزايدي الى عمان للعلاج وياتي اطلاق سراحه بعد وساطة سيتم اعادتها الى الحجز بعد عودته من عمان.