دعوة للاستعداد للمغادرة...السعودية تُعلن رسمياً وقف تجديد الإقامات لفئات محددة

عدن - ياسمين التهامي - قامت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بإجراء بعض التحديثات التي تخص تجديد الإقامة لكل الوافدين حيث يجب التجديد قبل انتهاء المدة لكي تتجنب الغرامة الكبيرة جكشخف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عدم تجديد الإقامة لهذه الفئات

قامت الجوازات في المملكة العربية بالإعلان عن وقف تجديد الإقامة للوافدين الذين يعملون في بعض المهن وعليهم الاستعداد لمغادرة المملكة العربية السعودية وفقاً للقوانين ولكن لم تعلن المملكة عن قائمة المهن التي سوف تغادر حتى الآن.

مما يمكن أن تقوم بتجديد إقامتك من خلال وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية من خلال منصة أبشر والقيام بتحديث البيانات ودفع الرسوم كاملة.

شروط تجديد الاقامة

يوجد بعض الشروط التي من خلالها يتم تجديد الإقامة للمقيمين في المملكة وهي كالآتي:

اثبات خاص بالفحص الطبي الكامل.

صورة من جواز سفرك.

صورة من بطاقة إقامتك.

تحديث كافة بيانات للعمل داخل القطاع الخاص

صورة لدفع الرسوم.

في حالة التأخير على التجديد للإقامة سوف تدفع غرامة مالية في المرة الأولى 500 ريال سعودي والمرة الثانية 1000 ريال سعودي أو الترحيل في حالة التأخير.

