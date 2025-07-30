شكرا لقرائتكم خبر عن شركة طيران اليمنية بعدن تتخذ قرار صادم ضد وكيلها "ايوب الخليدي"(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مدير مكتب سفر باي كول مي للسفريات والسياحة في العاصمة عدن "ايوب الخليدي" عن اتخاذ شركة طيران اليمنية بعدن قرار صادم ضد نظام الحجز الخاص بوكالة السفريات التابعة له

واكد وكيل شركة الطيران "الخليدي" ان شركة اليمنية اتخذت الليلة قرار وقف نظام الحجز التابع له والذي يعمل من عدن ومنعته من إجراء اي حجوزات جديدة او تغيير في الحجوازت السابقة دون أي إشعار مسبق بشأن التوقيف المفاجئ



الخليدي اوضح ان شركة طيران اليمنية قامت بهذا الإجراء ضده عقب أيام من مطالبته الاتحاد السياحي بعمل عقود رسمية مع شركة طيران اليمنية ومناقشة مواضيع أخرى متعلقة بنظام الحجز...

