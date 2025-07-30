شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يتحدث عن سيناريوهين بشأن قضية الزايدي والإفراج عنه والكشف عن أمر سبب إرباك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف القيادي الحو ثي امين عاطف عن سيناريوهين.بشأن قضية الشيخ القبلي والقيادي في الجماعة محمد أحمد الزايدي المحتجز في المهرة

وقال عاطف في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة اكس:

‏لمن يجهل أبسط أدبيات التحليل السياسي: من الواضح أن قضية الشيخ محمد أحمد الزايدي تسير وفق أحد سيناريوهين لا ثالث لهما:

السيناريو الأول:

صدور تعليمات تقضي باستمرار احتجاز الشيخ، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة، لمحاكمته بتهمة سياسية جرى إعدادها مسبقًا من قبل جناح "الإخوان" وبعض الجهات النافذة في محافظة ‎#مأرب، التي تولّت إدراج اسمه ضمن قوائم المطلوبين لأغراض سياسية بحتة.

ملاحظة: هذا السيناريو ينطوي على تبعات كارثية، على المدى القريب والمتوسط والبعيد.





وتابع بالقول:

السيناريو الثاني:

صدور تعليمات تقضي بالإفراج عن الشيخ، في حال ثبوت عدم مشاركته في واقعة القتل الناتجة عن الاشتباكات الأخيرة التي جرت في محافظة المهرة.

وبعد أن تحوّلت الواقعة إلى قضية رأي عام يتابعها كل اليمنيين على مدار الساعة، أصبح من الطبيعي أن يكون المسؤول الأول، الذي يشغل أعلى منصب في ما يُعرف بـ"قيادة الشرعية"، هو الوحيد المخوّل باختيار أحد هذين السيناريوهين، نظرًا لحساسية القضية وخطورة تداعياتها.

وبحسب ما ورد، فقد أصدر هذا المسؤول تعليمات عاجلة يوم امس قضت باعتماد السيناريو الثاني (الإفراج عن الشيخ). وقد كان متوقعًا أن يُقابل هذا القرار بموجة اعتراض، قادها ناشطون وأطراف إعلامية محسوبة على نفس الجناح السياسي الذي كان يدفع نحو السيناريو الأول.



واضاف في منشوره قائلاً:

ورغم قناعتهم المسبقة بعدم قدرتهم على تغيير القرار، إلا أن هذا التيار حرّك أدواته الإعلامية لإطلاق حملة تحريض وإثارة، هدفها الوحيد إحراج المسؤول الأول الذي رفض الانجرار وراء رغباتهم، مدفوعين بمشاعر عدائية لا علاقة لها بأي مصلحة وطنية حقيقية.



واختتم القيادي الحوثي أمين عاطف منشوره قائلاً:

واللافت أن هذه الحملة التي اندلعت اليوم في منصات السوشيال ميديا، رغم تسببها بإرباك شعبي مؤقت وتضارب في الأخبار، إلا أنها في المقابل منحت قبائل خولان فرصة ثمينة لكشف خصومهم الحقيقيين.

ومن هنا، فإن رصد وتوثيق مواقف هذه الأطراف الحاقدة على خولان، يمثل خطوة استراتيجية تمهيدًا لمحاسبتهم في الوقت المناسب.