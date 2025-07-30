شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مواجهات عنيفة بعد مقتل نجل شقيق محافظ شبوة السابق بن عديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت، ظهر اليوم الثلاثاء، اشتباكات عنيفة في مديرية حبان بمحافظة شبوة، بين أسرتين من قبيلة "بن عديو"، على خلفية مقتل الشاب صقر ناصر عديو، نجل شقيق محافظ شبوة السابق محمد صالح بن عديو.

وقالت مصادر قبلية إن المواجهات المسلحة اندلعت منذ ظهر اليوم في منطقة "الخبر"، واُستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، دون أن تُسجل حتى الآن أي خسائر بشرية.

وأفادت المصادر أن الاشتباكات جاءت إثر توترات داخلية أعقبت حادثة القتل، وسط غياب تام للسلطات المحلية والأمنية، التي لم تصدر أي تعليق أو تحرك لاحتواء الموقف.

وتعيش محافظة شبوة في ظل حالة من الانفلات الأمني المتصاعد، في وقت تتزايد فيه حوادث القتل والثأر، على خلفية هشاشة الوضع الأمني وتعدد التشكيلات العسكرية المنتشرة في المحافظة.

