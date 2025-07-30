شكرا لقرائتكم خبر عن "شاصات" اليمن ترسم طريق النهوض من جديد...منفذ الوديعة يتحول إلى شريان اقتصادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر مطلعة، اليوم، تفاصيل جديدة حول الإجراءات الميسّرة التي تُطبَّق حاليًا لخروج السيارات من نوع "الشاصات" و"الهيلوكس الدبل" من الأراضي السعودية إلى اليمن، عبر منفذ الوديعة الحدودي، في خطوة تُعدّ من أبرز الإجراءات التسهيلية التي تُسهم في تحسين حركة التنقل والتجارة بين البلدين.

وأوضحت المصادر أن السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية اتخذت سلسلة من التدابير الاستثنائية تهدف إلى تبسيط إجراءات تصدير المركبات، خصوصًا للمقيمين اليمنيين، مشيرة إلى أن هذه التسهيلات تأتي في إطار دعم الشعب اليمني وتمكينه من تلبية احتياجاته الأساسية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها.

وأكدت المصادر أن "أي مقيم يمني يحمل إقامة نظامية في المملكة، أصبح بإمكانه شراء مركبة من نوع الشاصات أو الهيلوكس الدبل، وتسجيلها باسمه، ثم تصديرها إلى اليمن عبر منفذ الوديعة بعد استيفاء الإجراءات الجمركية والفنية المطلوبة"، لافتة إلى أن هذه العملية تتم الآن بسلاسة ودون تعقيدات تُذكر، بفضل التنسيق العالي بين الجهات السعودية واليمنية المختصة.

وأشارت إلى أن هذه التسهيلات شهدت إقبالًا متزايدًا من قبل المقيمين اليمنيين، الذين بدؤوا في الاستفادة من هذه الفرصة لنقل مركبات تُستخدم في نقل البضائع ودعم الاقتصاد المحلي في اليمن، خصوصًا في المناطق التي تعاني من نقص في وسائل النقل الثقيل.

وأكدت المصادر أن السلطات السعودية تُولي اهتمامًا خاصًا بضمان سلامة الإجراءات وشفافيتها، مشددة على أن كل مركبة تخرج عبر المنفذ تخضع للرقابة والتدقيق وفق الأنظمة المعمول بها، بهدف منع أي استغلال محتمل للتسهيلات الممنوحة.

من جهتها، رحّبت جهات يمنية رسمية ومجتمعية بهذه الخطوة، معتبرة أنها "إسهام إنساني وتنموي مهم" يُعزز من قدرة اليمنيين على مواجهة التحديات المعيشية، ويفتح آفاقًا جديدة لدعم البنية التحتية للنقل والتجارة في عدد من المحافظات.

ويُتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التسهيلات المشابهة، في ظل التوجه السعودي المستمر لدعم الاستقرار والتنمية في اليمن، وتعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين