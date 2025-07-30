شكرا لقرائتكم خبر عن عن عمر ناهز 103 أعوام...الموت يغيب رجل أعمال يمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شُيّع في مدينة إب، وسط اليمن، اليوم الثلاثاء، جثمان رجل الأعمال اليمني المعمّر قاسم محمد المنصوب، رئيس الغرفة التجارية والصناعية في محافظة إب، والذي وافته المنية عن عمر ناهز 103 سنوات.

ويعد المنصوب من الرعيل الأول لرجال الاقتصاد الذين ساهموا بفعالية في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية في إب واليمن عمومًا، فضلاً عن إسهاماته الخيرية والإنسانية الواسعة التي ظل يقدمها حتى سنواته الأخيرة.

واعتبر المشيعون أن رحيل المنصوب يمثّل خسارة كبيرة للمحافظة وللوسط التجاري، لما كان يتمتع به من حكمة وخبرة وشبكة علاقات وطنية متينة، أسهمت في دعم استقرار السوق المحلي وتشجيع المبادرات التنموية.