بـ"خليجي 20"...غياب الإمارات واليمن يفتح الباب أمام مصر في مجموعة ساخنة

عدن - ياسمين التهامي - سُحبت، يوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، قرعة بطولة كأس الخليج العربي تحت 20 سنة، والتي تشهد مشاركة استثنائية للمنتخب المصري، الذي حلّ بديلاً عن منتخب الإمارات المعتذر عن المشاركة.

وأسفرت نتائج القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب كل من عُمان، البحرين، والعراق، فيما ضمّت المجموعة الأولى منتخبات: قطر، السعودية، الكويت، واليمن.

نتائج قرعة كأس الخليج للشباب pic.twitter.com/eHo4Iy8ZJ6

— اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) July 28, 2025



ومن المقرر أن تُقام البطولة في مدينة أبها السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر 2025، بمشاركة 8 منتخبات خليجية وعربية، في نسخة يتوقع أن تشهد منافسات قوية بين المنتخبات الشابة.

وكان الاتحاد الخليجي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق عن دعوة منتخب مصر للمشاركة في هذه النسخة من البطولة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تعزز الطابع العربي للبطولة، وتمنحها مزيدًا من الزخم التنافسي، خصوصًا مع مشاركة "الفراعنة" لأول مرة في تاريخ المسابقة.