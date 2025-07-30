شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة مفاجئة ...الموت يفجع الفنان اليمني محمد قحطان "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فُجع الفنان اليمني محمد قاسم قحطان، بوفاة والدته، التي خطفها الموت أمس الإثنين بعد تعرضها لوعكة صحية ودخولها العناية المركزة في أحد المستشفيات.

وأعلن محمد قحطان الخبر الحزين عبر حسابه الشخصي "فيسبوك" قائلاً: "بقلب مكسور كساه الحزن والأسى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمي ضي القلب والعين بعد أن دخلت العناية المركزة".

وأضاف: "أعزي نفسي وإخوتي وكافة آل قحطان بهذا المصاب الجلل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونتوب إليه".

وقد انهالت التعليقات من محبي الفنان اليمني ومتابعيه، الذين شاركوه الدعاء للفقيدة، وتمنوا له الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب، معربين عن دعمهم الكامل له.

كما قدم غيرهم الكثير من نجوم اليمن ومشاهير الإعلام عن تعازيهم ومواساتهم للفنان محمد قحطان وشقيقه الفنان سمير قحطان وأفراد الأسرة في مصابهم الأليم، عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.