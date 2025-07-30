الارشيف / اخبار اليمن

مصدر مصرفي: سعر الصرف الحقيقي للريال اليمني سيصل إلى 300 مقابل السعودي

0 نشر
0 تبليغ

مصدر مصرفي: سعر الصرف الحقيقي للريال اليمني سيصل إلى 300 مقابل السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مصرفي: سعر الصرف الحقيقي للريال اليمني سيصل إلى 300 مقابل السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصرفي إن السعر الحقيقي للريال اليمني مقابل الريال السعودي يتراوح بين 300 إلى 350 ريالًا، و1150 إلى 1337 ريالًا مقابل الدولار، إذا تم ضبط السوق فعلياً وفق حجم السيولة الفعلية المتداولة من العملة المطبوعة في مناطق حكومة عدن.

وأشار في تصريح خاص لعدن توداي إلى أن تحقيق هذا الاستقرار ممكن في حال تم العمل بإخلاص وشفافية دون عوائق أو تدخلات سياسية أو فساد.

#الريال_اليمني #سعر_الصرف #عدن #الاقتصاد_اليمني #تحليل_اقتصادي


 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا