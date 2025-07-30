شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مصرفي: سعر الصرف الحقيقي للريال اليمني سيصل إلى 300 مقابل السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصرفي إن السعر الحقيقي للريال اليمني مقابل الريال السعودي يتراوح بين 300 إلى 350 ريالًا، و1150 إلى 1337 ريالًا مقابل الدولار، إذا تم ضبط السوق فعلياً وفق حجم السيولة الفعلية المتداولة من العملة المطبوعة في مناطق حكومة عدن.

وأشار في تصريح خاص لعدن توداي إلى أن تحقيق هذا الاستقرار ممكن في حال تم العمل بإخلاص وشفافية دون عوائق أو تدخلات سياسية أو فساد.

#الريال_اليمني #سعر_الصرف #عدن #الاقتصاد_اليمني #تحليل_اقتصادي



