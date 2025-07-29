شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن التفاصيل الكاملة لاتفاق الإفراج عن الزايدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفرجت السلطات المحلية في محافظة المهرة، ظهر اليوم، عن الشيخ القبلي والقيادي في جماعة الحوثي محمد أحمد الزايدي، وذلك بموجب اتفاق رعته وساطة قبلية.

وأفادت مصادر قبلية، أن الإفراج عن الزايدي ينص على السماح له بالسفر إلى سلطنة عُمان لتلقي العلاج، مقابل بقاء ابن أخيه رهينة كضمانة لعودته بعد انتهاء رحلته العلاجية، واستكمال الإجراءات القانونية بحقه أمام القضاء.

ويقضي الاتفاق كذلك بأن يخضع الزايدي للمحاكمة إذا ثبتت عليه أي تهم قانونية، وفي حال عدم ثبوتها، سيتم الإفراج عنه بشكل نهائي وفقاً للنظام والقانون.

وقبل أسابيع أوقفت قوات الأمن في منفذ صرفيت، القيادي الحوثي محمد أحمد الزايدي، عضو ما يسمى "المجلس السياسي" التابع للمليشيات، بعد التأكد من أن اسمه مدرج ضمن قوائم المطلوبين. لينقل هقب ذلك إلى مدينة الغيضة تحت حراسة مشددة، وبمرافقة عدد من شيوخ المهرة، لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.