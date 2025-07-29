شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة بتعز يُصيب أطفالاً ويُثير قلق الأهالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انفجار عبوة ناسفة بتعز يُصيب أطفالاً ويُثير قلق الأهالي

أُصيب عدد من الأطفال يوم الثلاثاء جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة عسكرية موالية للحكومة اليمنية، وذلك قرب أحد المنازل في منطقة حصبره شرقي مدينة التربة بمحافظة تعز.



وقد أفاد سكان محليون بأن السيارة كانت متوقفة في الموقع لساعات قبل وقوع الانفجار.

تُشير روايات السكان إلى أن السيارة العسكرية كانت مركونة في المنطقة لفترة طويلة قبل أن تقع الكارثة.

وقد أدى الانفجار إلى إصابة أطفال كانوا بالقرب من موقع الحادث، مما أثار حالة من الخوف والقلق بين الأهالي.

يأتي هذا الانفجار ليُسلّط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في بعض مناطق تعز، حيث تُستخدم العبوات الناسفة لاستهداف المركبات أو الأفراد، مما يُعرّض حياة المدنيين، وخاصة الأطفال، للخطر.