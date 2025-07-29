شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يُسجل تحسنًا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الريال اليمني يُسجل تحسنًا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية في عدن

سجل الريال اليمني تحسن كبير مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025م ، في أسواق الصرف بالعاصمة المؤقتة عدن .

وحسب مصادر مصرفية لـ"عدن تايم" فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء، هي على النحو التالي:-

الدولار الأمريكي

2720ريال يمني للشراء

2765ريال يمني للبيع



الريال السعودي

715ريال يمني للشراء

725ريال يمني للبيع



وبهذا يكون الريال اليمني قد سجل تحسن جديد مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بواقع 25 ريال يمني في صرف السعودي بالمقارنة مع أسعار مساء أمس الاثنين.