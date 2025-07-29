شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً أُطلق من اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً أُطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، اعتراضه لصاروخ أُطلق من اليمن، مما أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل. يأتي هذا الحادث في سياق تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالنزاع المستمر في غزة.



يُذكر أن الحوثيين، المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على شمال اليمن، قد أعلنوا مرارًا عن شنهم هجمات صاروخية وتنفيذ عمليات على خطوط الملاحة.



وتُبرر الجماعة هذه الهجمات بأنها تأتي تضامنًا مع الفلسطينيين في مواجهة الحرب الإسرائيلية على غزة

تُشير التقارير إلى أن معظم الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقها الحوثيون قد تم اعتراضها بنجاح من قبل الدفاعات الجوية، أو سقطت قبل أن تصل إلى أهدافها.

في المقابل، نفذت إسرائيل سلسلة من الضربات الانتقامية ردًا على هذه الهجمات، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة.