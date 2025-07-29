شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات رئاسية وعسكرية صارمة بشأن الحوثي الزايدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث الخبير العسكري التابع للحكومة الشرعية عن صدور توجيهات رئاسية وعسكرية صارمة وواضحة أنه لا إفراج عن الحوثي محمد أحمد الزايدي



وقال الكميم في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة اكس:

توجيهات رئاسية وعسكرية صارمة وواضحة : لا إفراج عن الإرهابي الحوثي محمد أحمد الزايدي

بناءً على توجيهات صادرة من القيادة اليمنية ممثلة برئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، يُمنع منعًا باتًا الإفراج عن المدعو محمد أحمد الزايدي، القيادي في ميليشيا الحوثي الإرهابية، ويتم تحويل ملفه بشكل عاجل إلى النيابة الجزائية المتخصصة.

وتابع بالقول:وسيُبت في قضيته وفقًا لمسار العدالة:



إن ثبتت التهم بحقه، فسينال جزاءه العادل وفق القانون.

وإن ثبتت براءته، فسيُخلى سبيله كما تقضي مبادئ العدالة والأنظمة القضائية المتعارف عليها.

موضحاً بالقول ؛

أن أي محاولة من أي طرف أو قبيلة لما يسمى النكف ضد الدولة أو الضغط للإفراج عن متهم إرهابي، تُعد إعلانًا صريحًا للحرب على الدولة، وسيُتخذ بحقها الإجراءات القانونية والعسكرية اللازمة دون تهاون، مهما كانت الجهة أو القبيلة.

مختتما منشوره قائلاً:

هذه دولة، ولن يُسمح بابتزازها تحت أي ذريعة لصالح الحوثيراني وتحت اي مبررات او ذرائع ، ولا قبول للعصبية القبلية والمناطقية فنحن في عهد دولة وجمهورية...

